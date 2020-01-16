شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستهدف التعاقد مع «فرانك كيسي» من ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «كورييرى ديللو سبورت» الإيطالية، أن نادى آرسنال الإنجليزى، انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع الإيفوارى فرانك كيسى، لاعب وسط ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة، أن الإيفوارى فرانك كيسى، لاعب الروسونيرى، ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية، خلال الفترة الأخيرة، منها آرسنال ووست هام يونايتد. ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما أرسلا عروضا رسمية لميلان، هذا الشهر، من أجل الحصول على خدمات الإيفوارى بعد تألقه مع الروسونيرى خلال الفترة الماضية. وأضافت الصحيفة أن ميلان، مستعد لبيع كيسى مقابل 21 مليون يورو، ولن يستغنى عنه بأقل من هذا المبلغ، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. يذكر أن نادى آرسنال يحتل المركز العاشر، في ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.