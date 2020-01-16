شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف طريقة تعامله مع لاعبي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المعروف أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يتمتع بقدرة كبيرة على كسب حب لاعبيه في فترة وجيزة للغاية، ففى أكثر من تجربة كروية مختلفة أثبت الألمانى أنه يفهم نفسية اللاعبين بشكل جيد، ويساعدهم على التأقلم مع ضغوط الساحرة المستديرة.

ورغم قدرات المدرب الألمانى الكبيرة إلا أنه يثير بين وقت وآخر غضب نجوم ليفربول بسبب تصرفاته في الملعب.

ففى تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، قال كلوب: «من المؤكد أن اللاعبين يغضبون منى أحياناً لأننى أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها». وأضاف أن صراخه على اللاعبين لا يتم دائماً استقباله بشكل جيد من جانب اللاعبين. وتابع مدرب «الريدز»: «لقد قلتها مراراً وتكراراً بأننى شخص مفعم بالنشاط. رغم أننى لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سناً، إلا أننى لا أزال مفعماً بالنشاط».

من جهة أخرى، أكد كلوب أن لاعبى ليفربول تجاوزوا التوقعات، التي كانت لديه عند انتقاله إلى تدريب الفريق سنة 2015.

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وقال في هذا الصدد: «لم أتوقع من اللاعبين ما فعلناه في السنوات القليلة الماضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه في العام الماضى واتخاذ الخطوة التالية».

وأضاف: «لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو الأخرى. إنها طريقتنا في اللعب، ليست لدىّ فكرة عن المدة التي استغرقها الأمر».

يُشار إلى أن ليفربول يقدم موسماً رائعاً للغاية، إذ يتصدر «الريدز» ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه بدون هزيمة. ويبدو ليفربول قريباً من التتويج بلقب الدورى الإنجليزى، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالى 30 سنة.

على جانب آخر، رفض ليفربول رحيل شيردان شاكيرى لاعب الفريق إلى صفوف روما الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. كان نادى روما قد طلب استعارة شاكيرى لمدة 6 أشهر إلا أن يورجن كلوب، رفض التخلى عن خدمات اللاعب أو أي لاعب في صفوف ليفربول قبل انتهاء الموسم الجارى. ويسعى روما للتعاقد مع بديل لنجمه الشاب نيكولو زانيولو الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى للركبة والذى أنهى موسمه.