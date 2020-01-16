شكرا لقرائتكم خبر عن «شارابوفا» تنسحب من مباراة استعراضية بسبب دخان حرائق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب دخان حرائق الغابات في أستراليا في انسحاب الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس من مباراة استعراضية في كويونج، إحدى ضواحى مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما طلبت وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الأولى 6-7) مع الألمانية لاورا سيجموند، بسبب معاناتها من التنفس بسبب الدخان.

وكانت إدارات الإطفاء في أستراليا أعلنت بحسب صحيفة ماركا الإسبانية نجاحها في كبح أقوى «حريق ضخم» عرفته البلاد والذى بقى لثلاثة أشهر خارجا عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريبا في المناطق المنكوبة، وأدى دخان الحرائق المتسبب في تدهور نوعية الهواء في ملبورن إلى تعليق منظمى بطولة استراليا المفتوحة التمارين، تمهيدا لأولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين المقبل.

وقالت شارابوفا التي لعبت بلاصق على الأنف لتسهيل عملية التنفس إن ظروف اللعب كانت قاسية للغاية، موضحة أنها عانت «نوبات سعال» في نهاية المجموعة الثانية، وأوضحت حاملة لقب 5 بطولات كبرى والتى تراجعت إلى المركز 145 عالميا بسبب معاناتها مع الإصابات «طلب من حكم الكرسى أن نخوض شوطا إضافيا. من وجهة نظرى كان قرار (الانسحاب) حكيما».

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من جهتها، وصفت سيجموند الدخان قائلة «هذه أول مرة ألعب في ظروف مشابهة وأقر بأنى شعرت بها في المجموعة الثانية».

وألقت مستويات تلوث الهواء المرتفعة في ملبورن جراء حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا بظلالها على مجريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام هذا العام.

واضطرت لاعبة التنس السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش للانسحاب من مباراتها بسبب تعرضها لنوبة سعال حادة.