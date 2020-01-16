أتلتيكو مدريد يسعى لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الفرنسى ألكساندر لاجازيت مهاجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت الصحيفة، إن أتلتيكو مدريد وضع لاجازيت كبديل حال فشل التعاقد مع إيدنسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى. وعانى كافانى صاحب الـ32 عاما، من أجل الحصول على فرصة للعب مع ال بى إس جى هذا الموسم، بسبب الإصابة وزيادة المنافسة في الخط الهجومى، بعدما تعاقد بطل فرنسا مع ماورو إيكاردى. ولعب كافانى أساسيًا في 4 مباريات فقط في الدورى الفرنسى، وسجل 5 أهداف خلال 13 مباراة، معظمها كبديل.

وينتهى عقد كافانى مع سان جيرمان الصيف المقبل، ويحرص النادى الفرنسى على بيعه في يناير الجارى، بدلا من السماح له بالرحيل مجانًا. وتلقى كافانى عدة عروض مؤخرًا من أندية أرسنال، مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان. وأشارت الصحيفة إلى اقتراب الأوروجويانى إدينسون كافانى، نجم باريس سان جيرمان، من الاستمرار مع فريقه، حتى نهاية الموسم. وأوضحت أن سان جيرمان كان «جشعًا» للغاية في مطالبه المالية لرحيل كافانى في يناير الجارى. وأشار إلى أن ميجيل أنخيل مارين، المدير العام لأتلتيكو مدريد، عرض على سان جيرمان خلال جلسته مع ليوناردو المدير الرياضى، 5 ملايين يورو لضم كافانى، الذي ينتهى عقده بعد 6 أشهر، ورغم ذلك، فإن سان جيرمان رفض العرض واشترط الحصول على 30 مليون يورو.

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