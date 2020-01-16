شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه بيراميدز في صراع المربع الذهبي.. والمصري يسعى لمصالحة الجماهير أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز، يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم «الخميس»، على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، بسبب صراع التواجد بالمربع الذهبى، حيث يحتل الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وهو ما يعنى أن الثلاث نقاط ستدفع صاحبه للانفراد بالمركز الرابع. ويسعى الاتحاد السكندرى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى في المباراة الماضية أمام إنبى، ولا شك أن الفوز على بيراميدز سيمنح لاعبى «زعيم الثغر» فرصة ذهبية لاستعادة البريق المفقود،

وبالرغم من الإصابات التي يعانى منها الاتحاد، على رأسها هشام محمد وخالد الغندور وكريم الديب، ولكن الجهاز الفنى أبدى ثقته في باقى اللاعبين، فضلاً عن تواجد الصفقة الشتوية التي أبرمها الفريق بالتعاقد مع الليبى انيس سالتو لتدعيم هجوم الاتحاد السكندرى، فيما يخوض بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المصرى في بطولة الكونفيدرالية وحصد العلامة الكاملة والـتأهل لدور الثمانية الإفريقى، ويعول المدير الفنى الكرواتى للفريق على مجموعة اللاعبين الخبرة بالفريق المتمثلة في عبدالله السعيد وعمر جابر وايريك تراورى وجون انطوى ودودو الجباس. وفى مباراة أخرى، يسعى المصرى لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة أمام بيراميدز في البطولة الإفريقية، خلال مباراته اليوم أمام أسوان على ملعب استاد الجيش بالسويس في تمام الساعة الخامسة مساء، وتمثل الثلاث نقاط أهمية كبيرة للمصرى من أجل الاقتراب من المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لتدعيم موقفه من صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى.