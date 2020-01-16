شكرا لقرائتكم خبر عن «عثمان» يستعين بقدامى ورموز الدراويش لحل أزمات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى وأعضاء مجلس الإدارة، الثلاثاء، عددا من قدامى اللاعبين ونجوم الدراويش للتأكيد على دعمهم للنادى ومجلس الإدارة في ظل حجم الجهود المبذولة سعيا لعودته لوضعه الطبيعى بين الأندية المنافسة على البطولات والألقاب.

شهدت الجلسة حضور كل من مصطفى درويش وأنوس وإسماعيل حفنى وعادل أبوجريشة وسمير مرعى ومحمود حسن، فضلا عن أحمد العجوز وأبوطالب العيسوى وخالد القماش وأحمد قناوى وبشير عبدالصمد وعاطف عبدالعزيز وحمام إبراهيم وأحمد فكرى الصغير بجانب كل من المستشار محمد الكلية، أمين الصندوق والمهندس سيد عبدالنعيم رسلان، والدكتور إبراهيم فارس، والمهندس تامر موسى، ومحمد إبراهيم عبدالرحيم، أعضاء المجلس إضافة لمحمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

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وأبدى عثمان سعادته بهذا الاجتماع مبينًا أنه من الواجب تقدير كل شخص خدم الكيان؛ لأنه جزء من التاريخ الكبير للنادى الإسماعيلى، مؤكدا على أن هؤلاء النجوم قدموا كل شىء حبًّا وولاء وتضحية للنادى، متمنيا تواصل هذه اللقاءات التي يعتبرها رسالة محبة لكل من ضحى من أجل الكيان.

وعبر النجوم القدامى عن سعادتهم بتواصل أعضاء مجلس الإدارة بشكل دائم معهم والسعى دائما على الأخذ برأيهم في العديد من الأمور.

وطالب عثمان السادة الحضور بضرورة تقديم مزيد من الدعم والمساندة للفريق الذي يحتاج لمؤازرة أبنائه المخلصين والتكاتف تحت راية الدراويش من أجل عبور الخطوة الأهم بالبطولة العربية والمتمثلة في لقاء الإياب أمام الاتحاد عقب الانتصار على الأخير بعقر داره بجولة الذهاب بهدف دون رد. ومن جانبهم فقد أكد نجوم النادى القدامى أن الفريق قادر على تعويض النقاط المفقودة بمسابقة الدورى والصعود للمربع بشكل تدريجى في ظل ضيق فارق النقاط بين الأندية، مشيدين بقرار تولى الفرنسى ديديه جوميز الإدارة الفنية ويعاونه جهاز فنى من أبناء النادى المميزين.