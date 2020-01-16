شكرا لقرائتكم خبر عن «فراعنة اليد» يواجه غينيا بـ«ضربة البداية» لأمم أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد نظيره الغينى، في الثانية ظهر اليوم، بمستهل مشواره في بطولة أمم إفريقيا للنسخة رقم 24، والتى تستضيفها تونس، حتى 24 من الشهر الجارى، والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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وتقع مصر في بطولة أمم إفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 21 لاعبا في القائمة النهائية وهم:-

«كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى، ومحمد سند وأكرم يسرى في مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن، وأحمد هشام وأحمد خيرى وسيف الدرع في مركز صانع الألعاب، وعلى زين وحسن قداح وسيف الدرع في مركز الظهير الأيسر، وأحمد مؤمن وعمر بكار في مركز الجناح الأيسر، وخمسة لاعبين في مركز الدائرة هم: إبراهيم المصرى ورسام نوار وممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد».