شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز على وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد الفوز على وولفرهامبتون بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الإعادة بينهما ليتأهل إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل هدف يونايتد الوحيد خوان ماتا، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في المباراة الأولى، التي أقيمت على ملعب مولينيو.