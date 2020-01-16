أوزيل يؤكد بقاءه مع أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أكد مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال على أنه سيبقى في أرسنال لبقية هذا الموسم.



يصر صانع ألعاب الجانرز على أنه يشعر بالحيوية من جديد تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، وأشار إلى أن قائد النادي السابق لديه علاقة أفضل مع غرفة ملابس ارسنال مشيراً لفتر المدرب الأسباني أوناي إيمري.

أوزيل الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، قد تم ربطه بالانتقال إلى فناربخشه التركي ولكنه أوضح أنه لن يذهب إلى أي مكان.

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قال: “أنا مسرور جدًا أنني مستمر هنا هذا العام والعام التالي.

وأضاف: “لا يمكنني أن أخبرك بما سيأتي به المستقبل، أنا متحمس للمستقبل، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث”.

وتابع أوزيل: “لقد مررت بصعوبة خاصة مع المدرب السابق أوناي إيمري، لكن كل شيء تغير الآن، وأنا سعيد جدًا بكل شيء. ألعب بانتظام وكل شيء على ما يرام”.

وأكمل: “أرتيتا ، كما قلت في مقابلاتي السابقة، كان من المدهش أن ما فعله معانا في النادي في أول تجربة له أنه مغامرة رائعة رغم الوقت القصير حتى هذه اللحظة. إنه يقوم بعمل جيد. هو جائع للنجاح”.

وأتم: “كل شيء إيجابي. أرتيتا لديه ميزة أنه لم يبتعد عن الملاعب منذ زمن فهو معتزل منذ وقت قصير لذلك لديه مقدرة مدهشة في معرفة كيف يتعامل مع اللاعيبين”