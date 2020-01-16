الشهري: عانينا من صعوبة "نفسية" أمام سوريا

وصف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، مباراة فريقه أمام سوريا بالصعبة نظرا للوضع النفسي الذي صاحب اللقاء.

وتأهل الأخضر إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد تغلبه على نظيره السوري بهدف دون مقابل، ليضرب موعدا مع مستضيف البطولة المنتخب التايلاندي، علما بأنه المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال الشهري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: كانت صعوبة المباراة تكمن في الوضع النفسي، لأنه يمكن أن تخرج من دور المجموعات إذ لم تحقق الفوز، فلذلك بدأنا المباراة باستعجال من قبل اللاعبين من أجل تسجيل هدف مبكر، وتمكنا من حسم المواجهة.

وأضاف: المنتخب كان بحاجة إلى إعادة تنشيط في الجهة الهجومية بعد أول مباراتين، ولدينا 23 لاعبا والجميع جاهز لتحمل المسؤولية، والجيد أننا لعبنا أمام اليابان وقطر بطرق مختلفة، وهذا أمر مميز للاعب السعودي الذي أصبح بإمكانه تطبيق أكثر من طريقة.

وواصل: جميع اللاعبين الموجودين هم في خدمة المنتخب وأداء العمل الفني المطلوب منهم، كما أن الراحة لمدة يومين ليست كافية لاسترجاع جاهزية اللاعب، لذلك نعمل على الاعتماد على جميع اللاعبين.