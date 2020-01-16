شكرا لقرائتكم برشلونة يعير الفرنسي توديبو إلى شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إعارة مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو لفريق شالكه الألماني.

وذكر الفريق الكتالوني، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليا، في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي أنه توصل لاتفاق مع إدارة شالكة لانتقال توديبو للفريق الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 5ر1 مليون يورو (67ر1 مليون دولار).

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وأضاف برشلونة "سيلتزم النادي الألماني بدفع راتب اللاعب مع امتلاكه خيار شرائه بصورة نهائية مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كإضافات".

أوضح الفريق الفائز بالدوري الإسباني في الموسمين الماضيين "في حال شراء شالكه اللاعب بصورة نهائية فإن برشلونة يمتلك الحق في استعادته من جديد مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو كمتغيرات".

وخاض توديبو خمس مباريات فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الإسباني في كانون ثان/يناير 2019 قادما من فريق تولوز الفرنسي.