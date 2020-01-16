شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى هشام يوسف مدرب «الوثب العالي» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، هشام يوسف، مدرب الوثب العالي بـ«جهاز ألعاب القوى»، الذي وافته المنية، منذ قليل.

ونشر الأهلى عبر موقعه الرسمى بيانا مقتضبا، قال فيه :" محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، هشام يوسف، مدرب الوثب العالي «جهاز ألعاب القوى»، الذي وافته المنية".. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

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وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

وسجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.