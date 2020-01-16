اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15/1/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أنهى مسئولو النادي الاهلي صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة غداً ، الخميس، ثم يعلن الاهلي تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين. الأهلي ينهي صفقة السنغالي "بادجي" واللاعب فى القاهرة خلال ساعات أنهى مسئولو النادي الاهلي صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة غداً ، الخميس قررت لجنة مركز شباب الجزيرة فتح باب العضوية بالمركز ابتداء من غد الخميس. قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر فسخ التعاقد مع الكاميرونى رونالد لوانجا مهاجم الفريق بسبب تواضع مستواه. تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بتقديم موعد لقاء الزمالك ومازيمبى الكونغولى فى خامس جولات دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى. صور.. "كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري. Advertisements تقرر تأجيل مباراة الأهلى وإنبى التى كان مُقرراً لها 27 يناير الجارى فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى. كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرةاته تقرر مبلغ 500 الف درهم للمركز الاول في السوبر و 300 الف درهم للثانى 6 قرارات فى اجتماع مجلس الأهلي .. تعرف عليها عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة، واتخذ العديد من القرارات وافقت الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بلقاء الإياب بالدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوزا ثمينا على الجونة بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر للدورى . لليوم الثالث على التوالى، يواصل الحكام انتظامهم فى الدورة التدريبة العملية لتطبيق تقنية حكم الvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا.

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