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عبد اللطيف منيع يتوج بذهبية بطولة ايطاليا الدولية للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

توج عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية بعد الفوز على لاعب فنزويلا بنتيجة 4/0 . 

 

وتعد ذهبية منيع هى الثانية للمنتخب حيث حقق أبو حليمة محمد لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى بالميدالية الفضية فى منافسات وزن تحت 67 كجم بمنافسات البطولة.

 

 تضم  قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من محمد مصطفى ، و وائل حمودى ، و محمد ابراهيم كيشو ، و أبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى ، ويرافقهم أشرف حافظ و محمد ابراهيم زقلط مدربان ، و احمدعمارة رئيسا للبعثة .

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وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام  فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .

 

ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة.

 

يذكر أن محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.

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