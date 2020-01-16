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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15/1/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي. صور.. "كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري. الأهلي ينهي صفقة السنغالي "بادجي" واللاعب فى القاهرة خلال ساعات أنهى مسئولو النادي الاهلي صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة غداً ، الخميس تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بتقديم موعد لقاء الزمالك ومازيمبى الكونغولى فى خامس جولات دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى. Advertisements تقرر تأجيل مباراة الأهلى وإنبى التى كان مُقرراً لها 27 يناير الجارى فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى. كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرةاته تقرر مبلغ 500 الف درهم للمركز الاول في السوبر و 300 الف درهم للثانى وافقت الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بلقاء الإياب بالدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوزا ثمينا على الجونة بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر للدورى .

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