أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 15 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 15 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الجونة بهدفى شيكابالا وأوناجم الزمالك يهزم الجونة بهدفى شيكابالا وأوناجم نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوزا ثمينا على الجونة بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر للدورى . Advertisements غياب طارق حامد والسعيد عن الزمالك أمام المصرى يغيب الثنائى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وعمر السعيد، مهاجم الفريق الأبيض، عن مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

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