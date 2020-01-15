شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يكافأ ريال مدريد بممر شرفي خلال مباراة السبت المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 قرر إدارة نادي إشبيلية الإسباني تكريم نجوم فريق ريال مدريد كنوع من التهنئة لفوز الملكي ببطولة كأس السوبر على أتلتيكو مدريد الأحد الماضي.

Advertisements وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأندلسي قيام اللاعبين خلال مواجهة الريال في المباراة القادمة بالقيام بعمل ممر شرفي السبت المقبل بالليجا. وسبق لنجوم ريال مدريد عمل ممر شرفي لفريق إشبيلية، عقب تتويجه موسم ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي، حتى أنهم صفقوا للاعبين خلال مباراة الدور الثاني. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة، ولكنه يبحث مواصلة قطار الانتصارات مع مدربه زيدان.

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