شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيوب الأنفية" تتسبب في غياب رونالدو عن مواجهة أودينيزي والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 قرر الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماوريسيو ساري، أن يريح نجمه كريستيانو رونالدو، ويستبعد من مباراة الليلة أمام أودينيزي بكأس إيطاليا.

Advertisements وكشف يوفنتوس أن رونالدو شعر بالتهابات في الجيوب الأنفية بعد ظهر اليوم، لذا فضلنا إراحة اللاعب. ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة يوفنتوس وأدينيزي الليلة أمام روما أو بارما بالدور ربع نهائي لبطولة كأس إيطاليا. جدير بالذكر أن يوفنتوس، قد عاد مؤخرا لصدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن ملاحقه الدؤوب إنتر ميلان.

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