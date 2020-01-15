شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. هدف ميلان الإيطالي ينتقل الي شالكة الألماني والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 أعلن نادي شالكة الألماني ، التعاقد رسميا مع مدافع برشلونة الإسباني، جان كلير توديبو صاحب 20عاما، على سبيل الإعارة لمدة 6شهور، مقابل مليون ونصف يورو ، بالإضافة إلى وجود بند يتيح للنادى الألماني شراء مدافعه المعار ، مقابل 30مليون يورو .

مع أحقية برشلونة الإسباني في استرداد في قادم الأيام حالة تألقه مقابل 50مليون يورو بالإضافة إلي 10مليون يورو في صورة حوافز ومكافآت. الجدير بالذكر أن ميلان الإيطالي دخل في مفاوضات مكثفة مع برشلونة الإسباني من أجل إقناعهم بالتخلي عن مدافعهم المنتقل حديثا الي شالكة لكنهم لم يصلوا الي اتفاق نهائي .

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