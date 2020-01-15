هل ينتقل مانويل نوير إلى يوفنتوس الإيطالي؟

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تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام يوفنتوس بخدمات مانويل نوير

أعلنت تقارير إعلامية مختلفة أن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بخدمات حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني مانويل نوير. وما قد يعزز هذا الاحتمال تعاقد بايرن مع حارس شالكه ألكسندر نوبل وعقد نوير الذي ينتهي في 2021.

بعد تعاقد بايرن ميونيخ مع حارس شالكه ألكسندر نوبل، والذي سينتقل إلى القلعة البافارية ابتداء من الصيف المقبل. زادت التكهنات حول مغادرة الحارس الأساسي مانويل نوير لنادي بايرن ميونيخ. فحسب صحيفة "فرانس فوتبول" فإن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بخدمات حارس عرين المانشافت. فهل نشهد فعلا انتقالا قريبا لنوير إلى فريق "السيدة العجوز"؟

على الأقل بعض المعطيات الأولية لا تتعارض مع هذه الإمكانية. فالحارس رقم واحد في بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لم يجدد عقده بعد مع فريقه الحالي، علما أن هذا العقد ينتهي في صيف 2021.

ويبدو أن مانويل نوير أيضا غير راض عن الوضع الحالي بفريق بايرن ميونيخ فيما يخص مستقبل الإدارة الفنية بالفريق. حيث تمنى نوير على المسؤولين بالفريق البافاري المزيد من الوضوح فيما يخص مستقبل المدرب الحالي هانسي فليك. وهو أمر يهم نوير كثيرا حسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية.

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عامل آخر يجعل يوفنتوس أن يكون جادا في التعاقد مع مانويل نوير هو عدم الرضى التام حاليا للمسؤولين في يوفنتوس عن أداء الحارس الأساسي فويتشيك شتشينسي، وهو ما قد يبرر رغبة إدارة النادي في البحث عن حارس متميز على الصعيد العالمي مثل نوير. خاصة وأن معظم الأندية الكبيرة التي تتنافس معها "السيدة العجوز" على الألقاب الأوروبية تملك حراسا متميزين.

لكن ماذا عن رأي المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ؟

من جهتهم يتمنى المسؤولون عن بايرن ميوينخ بقاء مانويل نوير بالقلعة البافارية، وأعلنوا دعمهم الكامل للحارس رقم واحد بالفريق. وفي هذا السياق قال المدير الرياضي في بايرن ميونيخ، صالح حميديتش "مانويل هو رقم واحد عندنا. هو حارسنا الدولي وبطل العالم. وقائد قوي". وفي إشارة إلى المنافسة التي ستحدث حول حراسة المرمى بعد انتقال ألكسندر نوبل لبايرن ميونيخ الصيف المقبل، قال حميديتش "ألكسندر يعلم أن مانويل هو رقم واحد وأعلن أنه يقبل أن يكون في المرتبة الثانية بعده".

فهل تكفي عبارة المديح هذه في إقناع نوير بالبقاء في الفريق البافاري، أم أنه سيختار خوض تجربة جديدة خارج أسوار البوندسيلغا؟ خاصة وأنه يبلغ من العمر حاليا 33 عاما.