انت الان تتابع ملياردير نيجيري يخطط لشراء نادي أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أليكو دانغوتي ملياردير نيجيري وصاحب أكبر شركة اسمنت في غرب أفريقيا

عاد النيجيري أليكو دانغوتي ليؤكد عن رغبته في شراء نادي أرسنال الإنجيلزي، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يتم في عام 2021 حسبما أوردت تقارير صحفية أنجليزية. ويعد دانغوتي من المشجعين الأوفياء لنادي المدفعجية.

أعرب أليكو دانغوتي وهو أحد أغنى الشخصيات في إفريقيا، مجددا عن نيته في شراء نادي أرسنال الإنجليزي. وقال دانغوتي وهو نيجري الجنسية "إنه فريق (أرسنال) أرغب في شرائه يوما ما". مضيفا أن هذا الأمر قد يتم في عام 2021.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها صاحب أكبر شركة للأسمنت في غرب أفريقيا عن هذا الأمر بل سبق له مرارا في الخمسة أعوام الأخيرة إعلان عن نيته القيام بهذه الخطوة، حسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

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ويعد دانغوتي من المشجعين الأوفياء لنادي أرسنال، حيث دأب على تشجيعه منذ أكثر من 30 عاما، حسبما أفاد المتحدث باسم الملياردير النيجيري.

ويقع النادي الإنجليزي حالياً تحت ملكية عدة مستثمرين أبرزهم الأمريكي ستان كرونك بنسبة 66.64% والأوزبكي علي شير عثمانوف بنسبة 30%..

يذكر أن النيجيري دانغوتي يعد أغنى رجل في أفريقيا وفقا لمؤشر بلومبرج حيث تتجاوز ثروته 14 مليار دولار.