شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد جدة يعلن ضم التونسي أنيس البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، رسمياً إنهاء مجلس الإدارة إجراءات التعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف.

وتمت مراسم التوقيع في مدينة دبي الإماراتية، بحضور نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي، بعد اجتياز اللاعب للكشوفات الطبية التي خضع لها.

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