شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: التسجيل المبكر وراء الفوز على طنطا بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على طنطا بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ13 من مباريات الدوري العام.

وقال «فايلر»، خلال تصحرياته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة،والتي نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن التسجيل المبكر ساعد في خروج المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، مؤكدًا أن استمرار الضغط على مرمى المنافس أسهم في التسجيل أكثر من مرة.

Advertisements

وعن الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب، قال فايلر إن اللاعب سبق أن شارك في أكثر من مركز، سواء في الوسط المدافع أو المدافع الصريح، ولم يكن مركزه اليوم غريبًا عليه، مشددًا على أنه راضٍ عن أداء متولي مع الفريق، مشيرًا إلى أن إصابته اليوم ليست كبيرة ولكنها مجرد إجهاد عضلي، وسيخضع للفحص الطبي للاطمئنان عليه.

وأضاف فايلر: «معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق والإجهاد العضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية الأخيرة، ولكن في النهاية حققنا المطلوب أمام طنطا بالفوز وحصد النقاط الثلاث».

واختتم فايلر تصريحاته بالإشارة إلى أن اختلاف الأداء ما بين المحلي والإفريقي يرجع إلى قوة المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم يتباين «رتم الفريق» نسبيًّا بسبب قوة المنافسين، بالإضافة إلى الظروف المناخية ودرجات الحرارة في إفريقيا، بجانب الرحلات الطويلة لخوض المباريات، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات القارية.