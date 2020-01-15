شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفيه في طنطا.. كهربا يُدون الثنائية الثامنة في مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والوافد حديثاً للقلعة الحمراء في يناير الجاري، هدفين في خماسية فريقه بشباك طنطا، بمنافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الجاري.

الثنائية التي سجلها كهربا تحمل الرقم 8 خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب بقميصها وصفوف المنتخبات القومية العمرية التي انضم لها.

على مستوى الدوري الممتاز سجل كهربا ثنائية فاز بها الزمالك على حساب الإنتاج الحربي في موسم 2015-2016، كما سجل في الموسم نفسه ثنائية جديدة في فوز الفارس الأبيض بثلاثية على حساب مصر المقاصة.

تواصلت ثنائيات كهربا في الدوري الممتاز، واستطاع اللاعب قيادة الزمالك لفوز مثير على الداخلية بتسجيل هدفين في مباراة الدور الأول لموسم الماضي 2018-2019.

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وعلى المستوى الأفريقي سجل كهربا واحدة من أشهر ثنائياته بالملاعب في لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي بإياب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة ،2015 ومباراة حسمها بطل مصر بثلاثة أهداف لم تكن كافية لبلوغه الدور النهائي.

وخلال فترة احترافه بالدوري السعودي تمكن محمود كهربا من تسجيل ثنائية واحدة جاءت في شباك فريق الاتفاق بقميص اتحاد جدة في موسم 2016-2017، وهو الموسم ذاته الذي كان شاهداً على «سوبر هاتريك» تاريخي للاعب في مرمى فريق الوحدة.

ومع المنتخبات الوطنية استطاع كهربا من تسجيل هدفين في شباك المنتخب النيجيري خلال مشواره مع منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً في نصف نهائي أمم أفريقيا بالجزائر نسخة 2013.

وفي تصفيات الدورة الأولمبية 2016، سجل كهربا ثنائيتين في شباك المنتخب الأوغندي بواقع ثنائية في الذهاب بالقاهرة، ومباراة حسمها الفراعنة الشباب برباعية، ثم عاد لسجل هدفي فوز مصر في كمبالا بمباراة الإياب.

وأخيراً يُدون كهربا ثنائية جديدة هي الثامنة له في مشواره الكروي، ويسجل للمرة الأولى بقميص الأهلي في شباك طنطا بلقاء الدوري الجولة 13 للدوري الممتاز في الموسم الجاري.