شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» بعد خماسية طنطا: «أوعى الأهلي يا عم الحاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، والمحلل الفني الحالي بفوز المارد الأحمر الكبير على طنطا بخماسية دون رد.

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الأهلي نجح في تحقيق فوز كبير على نظيره طنطا بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب أبوتريكة في تدوينة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أوعى الأهلي يا عم الحاج».

سجل خماسية الأهلي كل من حسين الشحات، في الدقيقة 11، وفي محمود كهربا (هدفين) في الدقيقتين 79 و90، وأحمد الشيخ، في الدقيقة 80، ومروان محسن، في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 33، معززاً صدارته جدول الدوري، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة، في المركز الـ17 قبل الأخير.