شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسحق طنطا بخماسية نظيفة ويعزز صدارته جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الأهلي فوزًا ساحقًا على طنطا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل خماسية الأهلي كل من حسين الشحات، في الدقيقة 11، وفي محمود كهربا (هدفين) في الدقيقتين 79 و90، وأحمد الشيخ، في الدقيقة 80، ومروان محسن، في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 33، معززاً صدارته جدول الدوري، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة، في المركز الـ17 قبل الأخير.