شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورتوا: دعونا نستعد جيدا هذا الأسبوع للخصم القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 إبراهيم سعد أصبح تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بمثابة صمام الأمان للفريق، بعد تمكنه من البقاء بنظافة شباكه خلال ما يقرب تسع مواجهات متتالية.

Advertisements وأبدى البلجيكي تفاؤوله الكبير مؤكدا على استعداده القوي لمواجهة السبت المقبل في الدوري الإسباني أمام إشبيلية. ونشر الحارس الدولي لقطتين له، عبر موقع التواصل الاجتماعي في تويتر قائلا "دعونا نستعد جيدا هذا الأسبوع للخصم القادم". وشهدت تدريبات اليوم عودة كلا من الإسباني الشاب ماركو أسينسيو. والبلجيكي إيدين هازارد، حتى يقتربوا من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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