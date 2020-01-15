رسمياً.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع أنيس البدري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن نادي اتحاد جدة رسمياً تعاقده مع المهاجم التونسي أنيس البدري قدماً من الترجي التونسي.

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وجاء أنضمام اللاعب بشكل رسمي بعد موافقة ناديه على رحيله، حيث نشبت بعض المشاكل بينه وبين إدارة الترجي حول طريق رحيله، لكنه عاد واعتذر للنادي، ليوافق مجلس إدارة شيخ الأندية على رحيلهرغم عدم رضائهم بالمقابل المادي.

وتشير التقارير أنه تم التعاقد مع اللاعب التونسي نظير مبلغ 800 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في أول مران جماعي خلال يومين.