- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع أنيس البدري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
أعلن نادي اتحاد جدة رسمياً تعاقده مع المهاجم التونسي أنيس البدري قدماً من الترجي التونسي.
وجاء أنضمام اللاعب بشكل رسمي بعد موافقة ناديه على رحيله، حيث نشبت بعض المشاكل بينه وبين إدارة الترجي حول طريق رحيله، لكنه عاد واعتذر للنادي، ليوافق مجلس إدارة شيخ الأندية على رحيلهرغم عدم رضائهم بالمقابل المادي.
وتشير التقارير أنه تم التعاقد مع اللاعب التونسي نظير مبلغ 800 ألف دولار.
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في أول مران جماعي خلال يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع أنيس البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.