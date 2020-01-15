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٤٨ ساعة تحسم إنتقال إيركسين لصفوف الإنتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

تصارع إدارة إنتر ميلان الزمن لضم كريستيان إيركسين توتنهام الإنجليزي، من أجل تعزيز خط وسط ميدان الفريق الهجومي بناء على رغبات صارخة من أنطونيو كونتي المدير الفني لوصيف الكالتشيو.

ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية، فقد أكدت على مغادرة بييرو اوسيليو المدير الرياضي للنادي،من أجل إنهاء المفاوضات بشكل رسمي ونهائي مع إدارة توتنهام.

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ووضع إنتر ميلان ٢٠ مليون يورو نظير التعاقد مع كريستيان إيركسين، خلال ال٤٨ ساعة القادمة.

على صعيد آخر لدى النيراتزوري صفقة أخرى يعمل على إنهائها خلال الساعات القليلة القادمة، وهي صفقة أولفييه جيرو الفرنسي مهاجم الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان، قد ابتعدت مؤخرا عن صدارة بفارق نقطتين لصالح يوفنتوس، بعد التعادل أمام آتالانتا.

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