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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدور الثاني من الدوري الإسباني

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدور الثاني من الدوري الإسباني

إبراهيم سعد

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موعد مباراة الدور الثاني بين وبرشلونة، في الليجا مع تنافس محموم بين الغريمين على اللقب.

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وتقرر أن يكون  موعد المباراة في الأول من مارس المقبل ٢٠٢٠، في الثامنة مساء بملعب سانتياجو برنابيو.

وكان مباراة الدور الأول أشبه بصراع شرس وقوي بين الطرفين مع ضياع العديد من الفرص المحققة لصالح ريال مدريد وتراجع أداء البلوجرانا، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

الجدير بالذكر أن مباراة كلاسيكو، سوف تشهد أولى المهام للمدير الفني الجديد كيكي سيتين وعودة نجمي البرسا ارثر ميلو وعثمان ديمبيلي.

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