شكرا لقرائتكم شاهد.. أيمن المزين يهدى فايلر تمثال فرعونى قبل مواجهة الأهلى ضد طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن المزين المدير الفنى لنادى طنطا، على إهداء رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى هدية لتمثال فرعونى، فى اللقاء المقام بين الاهلى ضد طنطا على استاد القاهرة فى الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز.



ويضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، محمد هانى، جوينور أجاي.

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-



حراسة المرمى:- علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

Advertisements

خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم: محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

يدخل نادى طنطا مواجهة الأهلى وهو يحتل المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.