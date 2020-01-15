شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: طول ما الأهلي ماشى كويس لا يهمنا المنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي رضاه التام بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد على طنطا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا " غير راضين عن أداء الأهلي أمام بلاتينيوم خاصة الشوط الأول، ولكن لظروف الإجهاد والإصابات حققنا فوز مهم أمام طنطا و كنت قلقا من مواجهة طنطا ومن الجيد تحقيق مكسب مرتاح وبنتيجة كبيرة و كلما زادت مفاتيح المكسب شئ جميل للأهلي ومفيد، ومعلول وهاني وأفشة مفاتيح لعب بجانب مسجلي الأهداف و طوال ما الاهلي يسير جيد لا يهمنا المنافس وسعيد بأداء ياسر إبراهيم وهو من اللاعبين المميزين وأمامنا مباراة مع المقاولون العرب الذي يؤدي موسم إستثنائي مع عماد النحاس وسوف تكون بروفه قوية قبل مواجهة النجم الساحلي" .

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وعلق مدير الكرة على الاصابات المتواجدة بالفريق الأحمر، قائلا: "محمود متولي، يعاني من الإصابة في السمانة، وأفشة يعاني من كدمة في الركبة و وليد سليمان يشارك في التدريبات خلال 48 ساعة ورمضان صبحي سويف يشارك قريبا، ويوم الأحد سيكون المزق في العضلة الخلفية التأم و الموسم مازال طويلا وعندنا مباريات مهمة أمام المقاولون العرب والنجم الساحلي، ويجب أن نستعد جيد للمباريات ونحترم جميع المنافسين " .

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يوجد صفقة قوية سوف يتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة ويتبقى الرتوش الاخيرة فقط .

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.