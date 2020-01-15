شيكابالا وكهربا نجوم لقاءات القطبين اليوم

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جدة - عمرو شويل تألق النجمي شيكابالا مع الزمالك و كهربا مع الأهلي، في مباريات الأهلي و الزمالك اليوم ضمن الأسبوع ثالث عشر من الدوري العام.
حيث فاز الزمالك على الجونة بنتيجة 2/0، و ظهر شيكابالا بعد غياب كبير بسببب الاصابه بشكل رائع و أحرز هدف الفارس الأبيض الأول و شارك في صناعة هدف الفريق الثاني الذي سجله محمد اوناجم، بينما شارك كهربا مع الأهلي كبديل و عقب نزوله أحدث الفارق و أحرز هدفين و صناعة هدف بخماسية الأهلي في طنطا ليفتتح سجل أهدافه مع المارد الأحمر في ثاني لقائاته المحليه.
و وفقاً لشبكة كورة ستاتس فجاء شيكابالا أفضل لاعب بمباراة الزمالك و الجونة بتقييم 6.3، بينما حصل كهربا على رجل مباراة الأهلي و طنطا بتقييم 8.5.
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