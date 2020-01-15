شكرا لقرائتكم السنغالى اليو بادجى أهلاوى 4 مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادى الأهلى فى التعاقد مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجارى بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجى ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويبلغ بادجى من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالى للقاهرة خلال الساعات المقبلة ثم يعلن الاهلى تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح فى حسم الأمر بشكل نهائى .

ونجح أمير توفيق فى التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الآخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوى مهاجم سيسكا صوفيا البلغارى.

مسئولو الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

يلعب بادجى فى رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذى سجل 3 أهداف فى الدورى النمساوى هذا الموسم، ويبلغ بادجى 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافى عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدى عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

انتهى منذ قليل الاجتماع الفنى لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التى تستضيفها تونس بمشاركة مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وشهد الاجتماع الفنى شرح تعليمات البطولة لمندوبى المنتخبات المشاركة وتحديد ملابس الفرق .. وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته بعد غد الجمعة مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

و توجهت بعثة المنتخب إلى تونس صباح أمس الأربعاء إستعدادا لبدء المنافسة التى يسعى من خلالها على التأهل إلى الأولمبياد .