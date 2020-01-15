شكرا لقرائتكم الاهلي ضد طنطا .. كهربا يسجل ثاني أهداف بالقميص الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، هدفه الثانى والخامس لفريقه فى شباك طنطا بالدقيقة 91 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ونجح حسين الشحات فى إحراز هدف التقدم للأهلى بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها على فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات وسجل منها الهدف فى الدقيقة 11، ثم أحرز كهربا الهدف الثاني فى الدقيقة 79، وبعدها سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم سجل مروان محسن الهدف الرابع.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

خط الدفاع.. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هانى.

حط الوسط.. عمرو السولية، محمود متولى، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ.

خط الهجوم.. جونيور أجاي.

وجاء تشكيل طنطا كالتالى:-

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حراسة المرمى.. علي فرج.

خط الدفاع.. محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط.. حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم.. محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

الاهلي سجل 28 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ، فيما خاض طنطا 12 مباراة وفاز في واحدة وخسر 4 وتعادل في 7 وسجل 11 واستقبلت مرماه 14 هدفا.

الأهلى سبق والتقى بفريق طنطا 24 مرة فى بطولة الدورى الممتاز، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا فى تحقيق أى فوز على الأهلى، وجاء أكبر فوز للأهلى فى تاريخ مواجهات الفريقين فى موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلى فى شباك طنطا بالدورى 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوى، لاعب الأهلى السابق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالى، صاحب آخر الأهداف فى المباراة، التى جمعت بين الفريقين فى الثانى من أبريل 2018.