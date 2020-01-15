شكرا لقرائتكم أيمن المزين يقدم الإعتذار لجماهير طنطا عقب خماسية الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف أيمن المزين خلال تصريحات صحفية قائلا: " أعتذر لمجلس الإدارة والجماهير وشعب طنطا عن الهزيمة الكبيرة من الأهلي و مينفعش نستقبل 4 أجوال في عدد الدقائق القليل ده .. ادائنا مكنش كده قدام الزمالك " .

وأشار أيمن المزين أن سوف يقوم بتصحيح الأخطاء التى ظهروا عليها اللاعبين فى مباراة الاهلى و الزمالك و الدعم بلاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وان الانهيار الذى تواجد فى مباراة اليوم أمر غير طبيعى عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة الزمالك .

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واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر