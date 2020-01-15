التعاون يتفق مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون، يوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وقال التعاون في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يمتد التعاقد مع المدرب حتى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وسيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد وصول المدرب وطاقمه المساعد.
وكان التعاون قد أعلن عن إقالة مدربه البرتغالي باولو سيرجيو في الفترة الماضية بسبب سوء النتائج، وقاد المدرب السعودي عبدالله عسيري الفريق بشكل مؤقت.
ويعد التعاون الفريق الخامس في مسيرة المدرب الذي يبلغ "44 عاما"، إذ بدأ مشواره مع فيديوتون المجري، ثم تولى عدة فرق في البرتغال بداية من تروفينسي ثم فيتوريا غيماريش "ب" وبعدها أشرف على الفريق الأول، وتمت إقالته في ديسمبر الماضي من تدريب نادي موريرنسي.
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