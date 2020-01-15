شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يوقع مع الدولي التونسي أنيس البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يوم الأربعاء، مع الدولي التونسي أنيس البدري بعقد يمتد لعامين ونصف قادما من صفوف فريق الترجي التونسي.

وكانت مراسم التوقيع مع الجناح التونسي أقيمت في دبي الإماراتية بحضور أحمد كعكي، المشرف العام على الفريق الأول، بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وبدأ البدري لاعبا لنادي MDA الفرنسي قبل الانتقال إلى رديف ليون في عام 2010 حتى 2013، ليلعب بعدها لموسكرون البلجيكي ومنه إلى الترجي في عام 2016.

وحقق البدري عددا من الألقاب الفردية والجماعية، إذ توج بالدوري التونسي 3 أعوام متتالية، وكأس تونس مرة واحدة، وكأس السوبر 2019، ودوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين والذي توج بلقب هدافها كما تصدر ترتيب الهدافين في الدوري قبل عامين.