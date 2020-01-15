شكرا لقرائتكم الاتحاد الكاميروني يعلن استضافة كأس إفريقيا في "الشتاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا، إلى فصل الشتاء.
وأورد الاتحاد عبر حسابه على "تويتر" أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين السادس من يناير والتاسع من فبراير 2021، مشيرا إلى أن أسباب نقلها من الصيف إلى الشتاء تعود الى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.
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