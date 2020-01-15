كتب: ضياء السقا
واصل الزمالك صحوته، بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.
وسجل هدف الزمالك الأول، شيكابالا من تصويبة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 15، ثم أضاف أوناجم الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وشهد اللقاء تألق محمد أبو جبل، حارس الزمالك، الذي أنقذ الأبيض من أكثر من فرصة محققة.
على الجانب الأخر، اكتسح الأهلي ضيفه طنطا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، في الجولة ذاتها.
وسجل خماسية الأهلي، حسين الشحات في الدقيقة 11، وكهربا "هدفين" في الدقيقتين 79 و91، وأحمد الشيخ في الدقيقة 81، ومروان محسن في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد كهربا، والذي شارك بديلا في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة أخر.
وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي لفريق طنطا.
ترتيب الدوري
وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، يليه المقاولون وصيفا بـ29 نقطة من 13 لقاء، والزمالك ثالثا بـ24 نقطة، من 12 مواجهة، والاتحاد رابعا بـ21 نقطة، وبيراميدز خامسا بـ19 نقطة.
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ9 أهداف، يليه محمد شريف بـ 7 أهداف، وحسام حسن في المركز الثالث بـ6، ووليد سليمان وسيف الجزيري في المركز الرابع بـ5 أهداف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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