الأهلي يصعق طنطا بخماسية في ليلة توهج كهربا (أهداف المباراة كاملة)

كتب: ضياء السقا
اكتسح الأهلي ضيفه طنطا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب السلام، في الجولة الـ13 من الجوري المصري الممتاز.
وسجل خماسية الأهلي، حسين الشحات في الدقيقة 11، وكهربا "هدفين" في الدقيقتين 79 و91، وأحمد الشيخ في الدقيقة 81، ومروان محسن في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد كهربا، والذي شارك بديلا في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة أخر.
وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي لفريق طنطا.
وبذلك عزز الأهلي صدارته للدوري برصيد 33 نقطة، من 11 مباراة، فيما تراجع طنطا للمركز الـ17 بـ10 نقاط.
شاهد أهداف المباراة
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