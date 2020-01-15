بارتوميو يرى أن تشافي سيكون مدربا لبرشلونة "يوما ما"









اسماء السيد - اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو ان نجمه السابق تشافي سيتولى "يوما ما" تدريبه، بعدما تردد اسمه مؤخرا للحلول بدلا من إرنستو فالفيردي، قبل ان يقع الخيار على كيكي سيتيين.

وأعلن برشلونة ليل الإثنين الثلاثاء إقالة فالفيردي وتعيين المدرب السابق لريال بيتيس مدربا له حتى حزيران/يونيو 2022. لكن اسم تشافي، المدرب الحالي لنادي السد القطري، تردد بقوة في الأيام التي سبقت هذا الإعلان، وسط تقارير عن ان لاعب خط الوسط الدولي السابق رفض تولي المهمة من منتصف الموسم، وكان يفضّل الانتظار حتى الصيف.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية الأربعاء، أعرب بارتوميو عن ثقته بأن تشافي سيشرف على الجهاز الفني للنادي.

وقال "تشافي سيكون يوما ما مدربا لبرشلونة، ليس لدي أدنى شك بذلك. هو يتمتع بالجدارة، شخص يفهم بشكل مثالي كرة القدم التي نقدمها، ولديه رغبة هائلة" في شغل هذا المنصب.

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وسبق لتشافي ان أكد مرارا ان تدريب برشلونة هو "حلم" بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل ان ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.

وتطرق بارتوميو الى تعيين سيتيين الذي "أظهر في صفوف الفرق التي مر بها، أنه يحب كرة القدم الجميلة، وعلى الخصوص انه يحب كرة القدم التي نحب رؤيتها (في برشلونة)، ولهذا السبب تم اختياره" للإشراف على متصدر ترتيب الدوري الإسباني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين.

ويخوض برشلونة سباقا محموما في صدارة ترتيب الليغا مع غريمه ريال مدريد (يتساويان بالنقاط ويتقدم النادي الكاتالوني بفارق الأهداف)، كما يستعد لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من شباط/فبراير المقبل.