شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يواصل الاقتراب من تحطيم أرقام جوزيه بعد الفوز الـ 11 للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ، في معادلة رقم قياسي مسجل بأسم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر ، خلال قيادته للفريق في موسم 2005- 2006 ، وهو تحقيق 11 فوز متتالي منذ بداية الدوري .

وأصبح فايلر على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم الهولندي جو بونفرير في الفوز بـ12 مباراة متتالية بالدوري المصري، وكان ذلك في موسم 2002 – 2003.

ويعد جوزيه هو صاحب الرقم القياسي الخاص بالانتصارات المتتالية مع الأهلى بالفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري خلال موسم 2004 – 2005.

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