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مؤمن زكريا يحتفل بهدفي كهربا في طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، الاحتفال بهدفين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر ، في مرمي طنطا، في اللقاء الذي أنتهي بفوز الفريق بخمسة أهداف نظيفة ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة .

 

وكتب مؤمن زكريا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي:" كهرباء".

 

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد طنطا عند النقطة 10 في المركز السابع عشر.

 

 


مؤمن زكريا

تصدر محمود عبدالمنعم " كهربا " مهاجم فريق الأهلي تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب أحرازة ثنائية فى فوز الاحمر على طنطا فى بطولة الدورى المصرى .  

وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

 

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سجل خماسية الاهلي  حسين الشحات ، كهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

 

 

 

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.

 

 

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