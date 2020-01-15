شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جيد لـ"عاشور ورفاقه" فى مباراة الأهلى وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X طنطا الجولة الـ13 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة- فوز الأهلي 5/ صفر

الحكم - محمود عاشور

المساعد الاول - تحسين ابو السادات

المساعد الثاني – ايمن العقاد

الحكم الرابع- محمد طارق

تقييم اداء حكم مباراة الاهلى وطنطا - اللياقة البدنية - (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد في الميعاد للسيطرة على مجريات المباراة من البداية كما نجح في متابعة الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة اغلب فترات المباراة وكان لدية حسن توقع فكان دائما في قلب الحدث.

الشخصية والسيطرة

تمتع عاشور بهدوء وثقة وفرض شخصيته مجريات اللقاء رغم سهولة اللقاء تحكيميا وكان هناك قناعة من اللاعبين والاجهزة الفنية بقرارته خلال المباراة.

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تطبيق القانون ( 28مخالفة - فرمان بركلة جزاء )

تدخل عاشور بالصافرة واحتساب 28 مخالفة على الفريقين بتقدير جيد أبرزها عندما أصدر فرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء وكان يجب ان يشهر البطاقة الصفراء لمدافع ابناء السيد البدوي فى الوقت الذي سمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون الا انه يؤخذ علية انه تغاضى عن مخالفة على مدافع الأهلي رامى ربيعة خارج الـ18 مباشرا كانت بالمثل تماما للمخالفة التي احتساب منها ركلة جزاء للأحمر.

بطاقة صفراء وحيد ( وتغاضى عن اخرى)

أشهر الحكم بطاقة صفراء وحيدة من نصيب لاعب الفريق الضيف حسام غالى فى الدقيقة44 من عمر اللقاء كما تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لمدافع طنطا فى ركلة الجزاء فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

المساعدان– تحسين ابو السادات - ايمن العقاد ( جيد جدا )

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في تقدير رائع وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون رغم لم يكن هناك اختبارات في التسلل سوى مرة واحده خلال فعاليات اللقاء.

الحكم الرابع – محمد طارق ( جيد)

لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر كما أدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 28 خطأ – ركنية وحيدة - تسلل وحيد – أنذر - ركلة جزاء – 5 اهداف .

الدرجات: الحكم 8.5–المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0 .

