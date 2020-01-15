شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف في الدقائق الأولى وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف بعدما فشل في استغلال فرصة خطرة للمارد الأحمر وواصل الأحمر هجومه على مرمى الفريق الطنطاوي وأسفر هذا الضغط عن ضربة جزاء لطنطا أحتسبها محمود عاشور لأحمد الشيخ وسجل منها حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة العاشرة ورغم أن حارس طنطا تصدى للكرة إلا أن الشحات تابع الكرة وسددها في الشباك مُحرزاً الهدف الأول للأهلي ، وضغط الأحمر مرة أخرى وكاد أجاي يسجل الهدف الثاني لكن دفاع ابناء السيد البدوي أنقذ الموقف.

الاهلي فرض سيطرته على اللقاء بفضل خبرات لاعبيه وفارق القدرات الفنية فيما أعتمد كتيبة أيمن المزين المدير الفني لطنطا على الهجمة المرتدة.

رغم سيطرة الاهلي على مجريات اللقاء ووصول لاعبيه إلى مرمى على فرج حارس طنطا خاصة في الدقيقة الأخيرة التى أهدر فيها قفشة فرصة تسجيل هدف ثاني لينتهي الشوط الاول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

الشوط الثاني

كما كانت نهاية الشوط الأول جاءت بداية الشوط الثاني حيث الهجوم المُبكر من جانب المارد الأحمر الذى ضغط عن طريق قفشة والشحات وأجاي والشيخ.

وتعرض محمود متولي لاصابة وتوقف اللعب دقيقة لعلاج اللاعب قبل أن يستكمل الأخير المشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج اللازم ، وشارك محمود كهربا في الدقيقة 60 بدلاً من قفشة، بعد نزوله بدقائق سجل كهربا هدفاً ألغاه محمود عاشور حكم المباراة بدعوى أن الكرة كانت ضربة حرة مباشرة على أجاي بعدما لمست يده قبل أن تصل إلى كهربا ويسجل منها الهدف الذى تم الغاؤه.

وواصل الاهلي السيطرة على اللقاء ومنطقة وسط الملعب لكن الخطورة أختفت تقريباً على مرمى الفريقيى وأجر فايلر المدير الفني للأهلي تغيير أضطراري بنزول أحمد فتحي بدالاً من محمود متولي بسبب أصابة الأخير.

وأنقذ مدافع طنطا كرة قوية سددها أحمد الشيخ كانت في طريقها للشباك الطنطاوية وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء لطن دفاع الضيوف وحارس مرماهم أنقذوا الموقف.

الدقائق الأخيرة شهدت تواصل الضغط الأهلاوي ونجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني للأهلي عن طريق كهربا في الدقيقة 80 بعدما أستغل "دربكة" دفاع طنطا ليُسجل الهدف الثاني وبعدها بدقيقة يسجل أحمد الشيخ هدف ثالث للأهلي وشارك مروان محسن في الدقيقة 82 بدلاً من أجاي ونجح مروان محسن في تسجيل هدف رابع في الدقيقة89 من تمريرة رائعة من كهربا قبل أن يضيف كهربا الهدف الخامس في الدقيقة 91 بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأحمر بخماسية نظيفة.

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