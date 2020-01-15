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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 15 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
"كهربا بينوّر"..صواريخ الأهلي تضرب أبناء السيد البدوي 5 مرات
واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.
سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.
ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.
فايلر يكشف 3 مزايا في صفقة الأهلي "المُنتظرة".. تعرف عليها
أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قناعته التامة بقدرات السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المُرشح بقوة لتدعيم هجوم الأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، موضحاً أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها ، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.
ينتظم المالى أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، فى التدريبات الجماعية فى أول مران للفريق بعد انتهاء مباراة طنطا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، وأدى اللاعب أمس تدريبات خفيفة، فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات القوية على الصعيدين المحلى والأفريقى.
قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مُباشرة مع الإيفوارى أرلم نويرى مهاجم فريق ستيوا بوخارست الرومانى، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه عرضاً تلقاه الأهلى من وكيل أعمال اللاعب لإتمام الصفقة خلال يناير الجارى، لكن الأهلى لم يبت فى هذا الترشيح وأغلق الملف سريعاً.
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