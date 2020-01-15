شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك راحة غدًا بعد الفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منح لاعبى الأبيض راحة غدًا الخميس، بعد الفوز الذى حققه الفريق على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

ومن المقرر، أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة قادمة من الجونة على متن طائرة خاصة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الجمعة استعدادا لمباراة المصرى المقبلة، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، يوم الأثنين المقبل.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.