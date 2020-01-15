شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..منتخب اليد يخوض المران المسائى استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مران مسائيا فى إطار الاستعداد لمواجهة غينيا غدا فى انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التى تستضيفها تونس بمشاركة مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وخاض منتخب مصر مرانا صباحيا قبل تناول الغداء، حيث وصلت البعثة الى تونس أمس الثلاثاء .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته بعد غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

و توجهت بعثة المنتخب إلى تونس صباح أمس الأربعاء إستعدادا لبدء المنافسة التى يسعى من خلالها على التأهل إلى الأولمبياد .