شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن خماسية طنطا والفارق بين مستوى الاهلي محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بعد فوز فريقه بخماسية نظيفه علي طنطا في بطولة الدوري، مُبدياً رضاه على علي اداء معظم لاعبيه في مباراة طنطا، وقال فايلر خلال فعاليات المؤتمر الصحفي :"الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب امر طبيعي فهو يلعب فيه كثيرا كاشفا ان اصابة اللاعب بسيطة.

واضاف فايلر ان سبب تباين الفريق محليا وافريقيا هو قوة البطولة القارية مؤكدا ان رحلات السفر الشاقة والرطوبة وراء تراجع مستوي الفريق خارج ارضه ،ةمشيدداً على أنه يعمل دائماً على علاج أخطاء لاعبيه التى تظهر في المباريات.